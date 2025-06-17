Сьогоднішня ціна GX3 A (GX3)

Поточна ціна GX3 A (GX3) сьогодні становить 0,00101379 USD з ринковою капіталізацією $ 10,14K USD. Ціна GX3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GX3 A:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GX3 A протягом дня — -7,58%

- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD

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