Ціна GX3 A (GX3)
Поточна ціна GX3 A (GX3) сьогодні становить 0,00101379 USD з ринковою капіталізацією $ 10,14K USD. Ціна GX3 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GX3 A:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GX3 A протягом дня — -7,58%
- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GX3 A до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GX3 A до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GX3 A до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GX3 A до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7,58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GX3 A: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,16%
-7,58%
-25,31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GX3 is an AI Agent–integrated Web3 project designed to enable intelligent automated agents within decentralized ecosystems. The GX3 token powers essential functions such as governance, staking, and service payments across the platform. By combining modular AI capabilities with blockchain infrastructure, GX3 simplifies complex on-chain and off-chain processes. Its agents autonomously interact with smart contracts, APIs, external data sources, and users to perform tasks efficiently.
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