Сьогоднішня ціна GVNR

Поточна ціна GVNR (GVNR) сьогодні становить $ 0,236449, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GVNR до USD становить $ 0,236449 за GVNR.

GVNR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 794 663, з циркуляційною пропозицією у 16,05M GVNR. Протягом останніх 24 годин GVNR торгувався між $ 0,236411 (мінімум) та $ 0,236522 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,99, тоді як історичний мінімум — $ 0,03570621.

У короткостроковій динаміці GVNR змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12,49.

Ринкова інформація щодо GVNR (GVNR)

Ринкова капіталізація $ 3,79M$ 3,79M $ 3,79M Обсяг (за 24 год) $ 12,49$ 12,49 $ 12,49 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,73M$ 4,73M $ 4,73M Циркуляційне постачання 16,05M 16,05M 16,05M Загальна пропозиція 20 000 000,0 20 000 000,0 20 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GVNR — $ 3,79M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12,49. Циркуляційна пропозиція GVNR — 16,05M, зі загальною пропозицією 20000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,73M.