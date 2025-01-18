Ціна Guzzler (GZLR)
Поточна ціна Guzzler (GZLR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GZLR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Guzzler:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 151.66 USD
- зміна ціни Guzzler протягом дня — -4.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін GZLR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GZLR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Guzzler до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Guzzler до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Guzzler до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Guzzler до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.68%
|30 днів
|$ 0
|-16.13%
|60 днів
|$ 0
|+1.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Guzzler: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-4.68%
+0.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GZLR is the official creator of customizable and operable nfts for your journey through the metaverse. The cars are nfts The wheels are nfts The body kits are nfts. The performance parts are nfts. Buy some rare wheels. Install them. Re-mint your nft. Create the most unique car in the metaverse. Get tired of your wheels? Take them off and sell them. Conquer single player with multiple accounts and sell your car creations. Stake your tokens to earn performance part nfts. Stake lots of tokens and open up a garage and sell performance parts nfts. Eventually go to another open world connect your wallet and drive around in your custom vehicle you have built for the metaverse using the Guzzler engine.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GZLR до AUD
A$--
|1 GZLR до GBP
￡--
|1 GZLR до EUR
€--
|1 GZLR до USD
$--
|1 GZLR до MYR
RM--
|1 GZLR до TRY
₺--
|1 GZLR до JPY
¥--
|1 GZLR до RUB
₽--
|1 GZLR до INR
₹--
|1 GZLR до IDR
Rp--
|1 GZLR до PHP
₱--
|1 GZLR до EGP
￡E.--
|1 GZLR до BRL
R$--
|1 GZLR до CAD
C$--
|1 GZLR до BDT
৳--
|1 GZLR до NGN
₦--
|1 GZLR до UAH
₴--
|1 GZLR до VES
Bs--
|1 GZLR до PKR
Rs--
|1 GZLR до KZT
₸--
|1 GZLR до THB
฿--
|1 GZLR до TWD
NT$--
|1 GZLR до CHF
Fr--
|1 GZLR до HKD
HK$--
|1 GZLR до MAD
.د.م--