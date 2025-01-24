Ціна Guufy (GUUFY)
Поточна ціна Guufy (GUUFY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48.27K USD. Ціна GUUFY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Guufy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 547.99 USD
- зміна ціни Guufy протягом дня — +0.90%
- циркуляційна пропозиція – 7.30B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Guufy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Guufy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Guufy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Guufy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.90%
|30 днів
|$ 0
|+22.53%
|60 днів
|$ 0
|-47.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Guufy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.07%
+0.90%
+5.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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