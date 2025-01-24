Сьогоднішня ціна Guufy (GUUFY)

Поточна ціна Guufy (GUUFY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48.27K USD. Ціна GUUFY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Guufy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 547.99 USD

- зміна ціни Guufy протягом дня — +0.90%

- циркуляційна пропозиція – 7.30B USD

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