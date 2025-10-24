Актуальна ціна Gut Says сьогодні становить 0,00041712 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GUT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GUT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Gut Says сьогодні становить 0,00041712 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GUT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GUT на MEXC вже зараз.

Ціна Gut Says (GUT)

Актуальна ціна 1 GUT до USD:

$0,00041374
$0,00041374
+56,60%1D
USD
Графік ціни Gut Says (GUT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Gut Says (GUT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00026404
$ 0,00026404
Мін. за 24 год
$ 0,0004557
$ 0,0004557
Макс. за 24 год

$ 0,00026404
$ 0,00026404

$ 0,0004557
$ 0,0004557

$ 0,00106126
$ 0,00106126

$ 0,00007755
$ 0,00007755

-5,08%

+57,98%

+137,47%

+137,47%

Актуальна ціна Gut Says (GUT) становить $0,00041712. За останні 24 години GUT торгувався між мінімумом у $ 0,00026404 і максимумом у $ 0,0004557, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GUT становить $ 0,00106126, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00007755.

Що стосується короткострокових результатів, то GUT змінився на -5,08% за останню годину, +57,98% за 24 години та на +137,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gut Says (GUT)

$ 392,15K
$ 392,15K

--
--

$ 392,15K
$ 392,15K

946,33M
946,33M

946 326 696,148781
946 326 696,148781

Поточна ринкова капіталізація Gut Says — $ 392,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GUT — 946,33M, зі загальною пропозицією 946326696.148781. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 392,15K.

Історія ціни Gut Says (GUT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gut Says до USD становила $ +0,00015308.
За останні 30 днів зміна ціни Gut Says до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gut Says до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gut Says до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00015308+57,98%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Gut Says (GUT)

Gut Says ($GUT) is one of the most used phrases in crypto, made famous by Ansem (@blknoiz06) and often used to make predictions about market behavior. $GUT represents the tokenization of each and every trader's Gut, which guides us to make decisions in not just trading, but everyday life. Gut is a character and metaphor for the emotions that guide our trade decisions and ultimately decide our fate.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Gut Says (GUT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Gut Says (USD)

Скільки коштуватиме Gut Says (GUT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Gut Says (GUT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Gut Says.

Перегляньте прогноз ціни Gut Says вже зараз!

GUT до місцевих валют

Токеноміка Gut Says (GUT)

Розуміння токеноміки Gut Says (GUT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GUT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Gut Says (GUT)

Скільки сьогодні коштує Gut Says (GUT)?
Актуальна ціна GUT у USD становить 0,00041712 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GUT до USD?
Поточна ціна GUT до USD — $ 0,00041712. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Gut Says?
Ринкова капіталізація GUT — $ 392,15K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GUT?
Циркуляційна пропозиція GUT — 946,33M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GUT?
GUT досяг історичної максимальної ціни у 0,00106126 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GUT?
Історична мінімальна ціна GUT становила 0,00007755 USD.
Який обсяг торгівлі GUT?
Актуальний обсяг торгівлі GUT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GUT цього року?
GUT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GUT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Gut Says (GUT)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.