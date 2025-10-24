Інформація щодо ціни Gut Says (GUT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00026404 $ 0,00026404 $ 0,00026404 Мін. за 24 год $ 0,0004557 $ 0,0004557 $ 0,0004557 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00026404$ 0,00026404 $ 0,00026404 Макс. за 24 год $ 0,0004557$ 0,0004557 $ 0,0004557 Рекордний максимум $ 0,00106126$ 0,00106126 $ 0,00106126 Найнижча ціна $ 0,00007755$ 0,00007755 $ 0,00007755 Зміна ціни (за 1 год) -5,08% Зміна ціни (1 дн.) +57,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +137,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +137,47%

Актуальна ціна Gut Says (GUT) становить $0,00041712. За останні 24 години GUT торгувався між мінімумом у $ 0,00026404 і максимумом у $ 0,0004557, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GUT становить $ 0,00106126, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00007755.

Що стосується короткострокових результатів, то GUT змінився на -5,08% за останню годину, +57,98% за 24 години та на +137,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gut Says (GUT)

Ринкова капіталізація $ 392,15K$ 392,15K $ 392,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 392,15K$ 392,15K $ 392,15K Циркуляційне постачання 946,33M 946,33M 946,33M Загальна пропозиція 946 326 696,148781 946 326 696,148781 946 326 696,148781

Поточна ринкова капіталізація Gut Says — $ 392,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GUT — 946,33M, зі загальною пропозицією 946326696.148781. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 392,15K.