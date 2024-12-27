Сьогоднішня ціна GUS (GUS)

Поточна ціна GUS (GUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 196.71K USD. Ціна GUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GUS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.33 USD

- зміна ціни GUS протягом дня — +2.24%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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