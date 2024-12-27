Ціна GUS (GUS)
Поточна ціна GUS (GUS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 196.71K USD. Ціна GUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.33 USD
- зміна ціни GUS протягом дня — +2.24%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GUS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GUS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GUS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GUS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.24%
|30 днів
|$ 0
|-15.90%
|60 днів
|$ 0
|-42.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+2.24%
+13.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gus token ($GUS), launched in 2024, stands out in the meme token space with its first-of-its-kind integration with the Bitcoin network via Stacks, emphasizing security and innovation. Boasting a $750,000 market cap and over 2,000 holders, its growth is fueled by a vibrant community and a dedicated development team, promising a future of continued expansion and technological advancements
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