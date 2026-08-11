Сьогоднішня ціна Guru Network

Поточна ціна Guru Network (GURU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GURU до USD становить $ 0 за GURU.

Guru Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 53,501, з циркуляційною пропозицією у 546.36M GURU. Протягом останніх 24 годин GURU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.109287, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GURU змінився на -- за останню годину та на -2.29% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Guru Network (GURU)

Ринкова капіталізація $ 53.50K$ 53.50K $ 53.50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 97.92K$ 97.92K $ 97.92K Циркуляційне постачання 546.36M 546.36M 546.36M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Guru Network — $ 53.50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GURU — 546.36M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 97.92K.