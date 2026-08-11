Сьогоднішня ціна Guru

Поточна ціна Guru (GURU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GURU до USD становить $ 0 за GURU.

Guru наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 818,48, з циркуляційною пропозицією у 99,00M GURU. Протягом останніх 24 годин GURU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,084421, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GURU змінився на -- за останню годину та на -34,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,35.

Ринкова інформація щодо Guru (GURU)

Ринкова капіталізація $ 14,82K$ 14,82K $ 14,82K Обсяг (за 24 год) $ 8,35$ 8,35 $ 8,35 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,82K$ 14,82K $ 14,82K Циркуляційне постачання 99,00M 99,00M 99,00M Загальна пропозиція 99 001 225,37722665 99 001 225,37722665 99 001 225,37722665

Поточна ринкова капіталізація Guru — $ 14,82K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,35. Циркуляційна пропозиція GURU — 99,00M, зі загальною пропозицією 99001225.37722665. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,82K.