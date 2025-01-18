Ціна GursOnAVAX (GURS)
Поточна ціна GursOnAVAX (GURS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GURS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GursOnAVAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 357.40 USD
- зміна ціни GursOnAVAX протягом дня — -5.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GursOnAVAX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GursOnAVAX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GursOnAVAX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GursOnAVAX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.63%
|30 днів
|$ 0
|-36.22%
|60 днів
|$ 0
|-47.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GursOnAVAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-5.63%
+21.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gurs is a meme token for fun, no intrinsic value. We provide the community with staking, pools and other crypto mechanics. We provide support to the people in The Star Arena sofi app.
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