Ціна Gunstar Metaverse (GSTS)
Поточна ціна Gunstar Metaverse (GSTS) сьогодні становить 0.0024369 USD з ринковою капіталізацією $ 816.89K USD. Ціна GSTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gunstar Metaverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.82K USD
- зміна ціни Gunstar Metaverse протягом дня — +0.78%
- циркуляційна пропозиція – 336.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gunstar Metaverse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gunstar Metaverse до USD становила $ +0.0002185024.
За останні 60 днів зміна ціни Gunstar Metaverse до USD становила $ +0.0002382776.
За останні 90 днів зміна ціни Gunstar Metaverse до USD становила $ -0.0000955541701907113.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.78%
|30 днів
|$ +0.0002185024
|+8.97%
|60 днів
|$ +0.0002382776
|+9.78%
|90 днів
|$ -0.0000955541701907113
|-3.77%
Останній аналіз цін Gunstar Metaverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+0.78%
+16.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. "What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers’ interest."
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