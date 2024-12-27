Сьогоднішня ціна Gunstar Metaverse (GSTS)

Поточна ціна Gunstar Metaverse (GSTS) сьогодні становить 0.0024369 USD з ринковою капіталізацією $ 816.89K USD. Ціна GSTS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gunstar Metaverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.82K USD

- зміна ціни Gunstar Metaverse протягом дня — +0.78%

- циркуляційна пропозиція – 336.09M USD

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