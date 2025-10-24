Інформація щодо ціни Gunda (GUNDA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00059552 $ 0,00059552 $ 0,00059552 Мін. за 24 год $ 0,00063324 $ 0,00063324 $ 0,00063324 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00059552$ 0,00059552 $ 0,00059552 Макс. за 24 год $ 0,00063324$ 0,00063324 $ 0,00063324 Рекордний максимум $ 0,00074739$ 0,00074739 $ 0,00074739 Найнижча ціна $ 0,00040438$ 0,00040438 $ 0,00040438 Зміна ціни (за 1 год) -0,04% Зміна ціни (1 дн.) +3,33% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,83%

Актуальна ціна Gunda (GUNDA) становить $0,00063245. За останні 24 години GUNDA торгувався між мінімумом у $ 0,00059552 і максимумом у $ 0,00063324, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GUNDA становить $ 0,00074739, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00040438.

Що стосується короткострокових результатів, то GUNDA змінився на -0,04% за останню годину, +3,33% за 24 години та на +2,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gunda (GUNDA)

Ринкова капіталізація $ 633,24K$ 633,24K $ 633,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 633,24K$ 633,24K $ 633,24K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Gunda — $ 633,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GUNDA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 633,24K.