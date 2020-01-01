Токеноміка Gun Game (GG) Дізнайтеся ключову інформацію про Gun Game (GG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gun Game (GG) Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games! Офіційний вебсайт: https://gungame.tech/ Whitepaper: https://gungame.tech/GunGameWhitePaper.pdf Купити GG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gun Game (GG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gun Game (GG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 65,47K $ 65,47K $ 65,47K Загальна пропозиція: $ 88,41M $ 88,41M $ 88,41M Циркуляційна пропозиція: $ 68,18M $ 68,18M $ 68,18M FDV (повністю розведена вартість): $ 84,89K $ 84,89K $ 84,89K Історичний максимум: $ 0,02990797 $ 0,02990797 $ 0,02990797 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00096019 $ 0,00096019 $ 0,00096019 Дізнайтеся більше про ціну Gun Game (GG)

Токеноміка Gun Game (GG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gun Game (GG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GG, досліджуйте ціну токена GG в реальному часі!

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