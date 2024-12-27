Сьогоднішня ціна Gun Game (GG)

Поточна ціна Gun Game (GG) сьогодні становить 0.00207051 USD з ринковою капіталізацією $ 135.49K USD. Ціна GG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gun Game:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03K USD

- зміна ціни Gun Game протягом дня — +7.93%

- циркуляційна пропозиція – 65.44M USD

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