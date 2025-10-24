Інформація щодо ціни GUMMY (GUMMY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0005974 $ 0,0005974 $ 0,0005974 Мін. за 24 год $ 0,00062761 $ 0,00062761 $ 0,00062761 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0005974$ 0,0005974 $ 0,0005974 Макс. за 24 год $ 0,00062761$ 0,00062761 $ 0,00062761 Рекордний максимум $ 0,227728$ 0,227728 $ 0,227728 Найнижча ціна $ 0,00057349$ 0,00057349 $ 0,00057349 Зміна ціни (за 1 год) +1,92% Зміна ціни (1 дн.) +4,85% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,73% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,73%

Актуальна ціна GUMMY (GUMMY) становить $0,00062635. За останні 24 години GUMMY торгувався між мінімумом у $ 0,0005974 і максимумом у $ 0,00062761, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GUMMY становить $ 0,227728, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00057349.

Що стосується короткострокових результатів, то GUMMY змінився на +1,92% за останню годину, +4,85% за 24 години та на +0,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GUMMY (GUMMY)

Ринкова капіталізація $ 486,12K$ 486,12K $ 486,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 486,12K$ 486,12K $ 486,12K Циркуляційне постачання 792,60M 792,60M 792,60M Загальна пропозиція 792 597 761,1639899 792 597 761,1639899 792 597 761,1639899

Поточна ринкова капіталізація GUMMY — $ 486,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GUMMY — 792,60M, зі загальною пропозицією 792597761.1639899. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 486,12K.