Інформація щодо ціни GULL (GULL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0147066$ 0,0147066 $ 0,0147066 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,10%

Актуальна ціна GULL (GULL) становить --. За останні 24 години GULL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GULL становить $ 0,0147066, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GULL змінився на -0,00% за останню годину, -0,00% за 24 години та на -0,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GULL (GULL)

Ринкова капіталізація $ 7,08K$ 7,08K $ 7,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 82,62K$ 82,62K $ 82,62K Циркуляційне постачання 42,83M 42,83M 42,83M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GULL — $ 7,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GULL — 42,83M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 82,62K.