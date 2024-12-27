Сьогоднішня ціна GulfCoin (GULF)

Поточна ціна GulfCoin (GULF) сьогодні становить 0.00654013 USD з ринковою капіталізацією $ 987.98K USD. Ціна GULF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GulfCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.73K USD

- зміна ціни GulfCoin протягом дня — -0.19%

- циркуляційна пропозиція – 151.04M USD

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