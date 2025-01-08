Сьогоднішня ціна GuildFi (GF)

Поточна ціна GuildFi (GF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.36K USD. Ціна GF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GuildFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 275.10 USD

- зміна ціни GuildFi протягом дня — -0.13%

- циркуляційна пропозиція – 29.30M USD

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