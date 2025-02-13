Ціна Guild of Heroes (GOH)
Поточна ціна Guild of Heroes (GOH) сьогодні становить 0.00036829 USD з ринковою капіталізацією $ 240.75K USD. Ціна GOH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Guild of Heroes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.53K USD
- зміна ціни Guild of Heroes протягом дня — -9.96%
- циркуляційна пропозиція – 650.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Guild of Heroes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Guild of Heroes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Guild of Heroes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Guild of Heroes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Guild of Heroes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.70%
-9.96%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience.
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