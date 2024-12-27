Сьогоднішня ціна Guild of Guardians (GOG)

Поточна ціна Guild of Guardians (GOG) сьогодні становить 0.03539353 USD з ринковою капіталізацією $ 24.02M USD. Ціна GOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Guild of Guardians:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 194.77K USD

- зміна ціни Guild of Guardians протягом дня — +2.29%

- циркуляційна пропозиція – 679.30M USD

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