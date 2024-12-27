Ціна Guild of Guardians (GOG)
Поточна ціна Guild of Guardians (GOG) сьогодні становить 0.03539353 USD з ринковою капіталізацією $ 24.02M USD. Ціна GOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Guild of Guardians:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 194.77K USD
- зміна ціни Guild of Guardians протягом дня — +2.29%
- циркуляційна пропозиція – 679.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Guild of Guardians до USD становила $ +0.00079093.
За останні 30 днів зміна ціни Guild of Guardians до USD становила $ -0.0029449151.
За останні 60 днів зміна ціни Guild of Guardians до USD становила $ +0.0108768848.
За останні 90 днів зміна ціни Guild of Guardians до USD становила $ -0.00553111958795965.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00079093
|+2.29%
|30 днів
|$ -0.0029449151
|-8.32%
|60 днів
|$ +0.0108768848
|+30.73%
|90 днів
|$ -0.00553111958795965
|-13.51%
Останній аналіз цін Guild of Guardians: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
+2.29%
+18.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Guild of Guardians is a mobile RPG where players take teams of heroes through challenging dungeons to collect resources. These resources are used to create valuable items and heroes which can be sold for real money. Players will work together to create the best squad of Guardians, contribute to their Guild, and strategise to complete the most challenging content in the game. The game is set in a familiar, fantasy RPG world where players can play as mages, warriors, elves, orcs and more! GOG (also called Gems) is an ERC-20 token for the game used when players want to perform “premium” actions that involve creating new blockchain assets.
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