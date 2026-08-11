Скільки коштує Gui Inu зараз?

Gui Inu зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься GUI сьогодні?

GUI продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Meme,Aptos Ecosystem,Dog-Themed.

Наскільки популярний Gui Inu сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають GUI.

Що відрізняє Gui Inu від інших криптоактивів?

Як частина категорії Meme,Aptos Ecosystem,Dog-Themed та створений на мережі --, GUI пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки GUI існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 555895061727.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Gui Inu за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.