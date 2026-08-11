Сьогоднішня ціна gugugaga

Поточна ціна gugugaga (咕咕嘎嘎) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,55% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 咕咕嘎嘎 до USD становить $ 0 за 咕咕嘎嘎.

gugugaga наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 82 856, з циркуляційною пропозицією у 995,94M 咕咕嘎嘎. Протягом останніх 24 годин 咕咕嘎嘎 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 咕咕嘎嘎 змінився на -0,61% за останню годину та на -0,67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо gugugaga (咕咕嘎嘎)

Ринкова капіталізація $ 82,86K$ 82,86K $ 82,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 82,86K$ 82,86K $ 82,86K Циркуляційне постачання 995,94M 995,94M 995,94M Загальна пропозиція 995 943 909,837227 995 943 909,837227 995 943 909,837227

Поточна ринкова капіталізація gugugaga — $ 82,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 咕咕嘎嘎 — 995,94M, зі загальною пропозицією 995943909.837227. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 82,86K.