Ціна gugu (GUGU)
Поточна ціна gugu (GUGU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.96K USD. Ціна GUGU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності gugu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.39 USD
- зміна ціни gugu протягом дня — -9.58%
- циркуляційна пропозиція – 999.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни gugu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни gugu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни gugu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни gugu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.58%
|30 днів
|$ 0
|-37.01%
|60 днів
|$ 0
|-17.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін gugu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.86%
-9.58%
+1.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Stay gugu, stay based mfer. $gugu is a memecoin about a based puppet with an attitude and the based gugu mfers that fw with him. We vibe, we mog, we shitpost, and have more fun on the Solana blockchain than you can possibly imagine gugu. Every $gugu holder is on that gugu shit fr fr. Get excited because their is a new cult in town and we're here to stay. If you don't have gugu, what are you doing? All aboard the $gugu train mfers!
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