Сьогоднішня ціна gugu (GUGU)

Поточна ціна gugu (GUGU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.96K USD. Ціна GUGU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності gugu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.39 USD

- зміна ціни gugu протягом дня — -9.58%

- циркуляційна пропозиція – 999.63M USD

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