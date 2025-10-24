Інформація щодо ціни Gugo (GUGO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00137016 $ 0,00137016 $ 0,00137016 Мін. за 24 год $ 0,00142975 $ 0,00142975 $ 0,00142975 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00137016$ 0,00137016 $ 0,00137016 Макс. за 24 год $ 0,00142975$ 0,00142975 $ 0,00142975 Рекордний максимум $ 0,0146709$ 0,0146709 $ 0,0146709 Найнижча ціна $ 0,00135816$ 0,00135816 $ 0,00135816 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) -0,68% Зміна ціни (за 7 дн.) -31,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -31,82%

Актуальна ціна Gugo (GUGO) становить $0,00140819. За останні 24 години GUGO торгувався між мінімумом у $ 0,00137016 і максимумом у $ 0,00142975, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GUGO становить $ 0,0146709, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00135816.

Що стосується короткострокових результатів, то GUGO змінився на +0,08% за останню годину, -0,68% за 24 години та на -31,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gugo (GUGO)

Ринкова капіталізація $ 1,40M$ 1,40M $ 1,40M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,40M$ 1,40M $ 1,40M Циркуляційне постачання 990,10M 990,10M 990,10M Загальна пропозиція 990 098 452,894598 990 098 452,894598 990 098 452,894598

Поточна ринкова капіталізація Gugo — $ 1,40M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GUGO — 990,10M, зі загальною пропозицією 990098452.894598. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,40M.