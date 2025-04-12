Сьогоднішня ціна GuessIT (GUESS)

Поточна ціна GuessIT (GUESS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.27K USD. Ціна GUESS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GuessIT:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GuessIT протягом дня — +41.02%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

Отримуйте оновлення цін GUESS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GUESS.