Ціна GuessIT (GUESS)
Поточна ціна GuessIT (GUESS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.27K USD. Ціна GUESS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GuessIT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GuessIT протягом дня — +41.02%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GuessIT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GuessIT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GuessIT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GuessIT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+41.02%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GuessIT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
+41.02%
-3.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GUESSIT is an exciting, community-driven game where players buy credits to guess a numeric code. The goal? Crack the safe and win the ever-growing prize pool! Every attempt grows the pot and raises the stakes. But there’s more: an interactive AI Agent guards the safe, securely generates the code, and helps players strategize without revealing the solution. This isn't just a game—it’s a social phenomenon where players come together to share tips, analyze guesses, and compete for glory.
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