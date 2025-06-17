Ціна GUD TEK (GUDTEK)
Поточна ціна GUD TEK (GUDTEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 243,62K USD. Ціна GUDTEK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GUD TEK:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GUD TEK протягом дня — -12,63%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GUD TEK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GUD TEK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GUD TEK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GUD TEK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12,63%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GUD TEK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,44%
-12,63%
+11,59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gud Tek ($GUDTEK) is a community-driven SPL token launched on June 6, 2025, as the first-ever token through the BONK Hackathon's official "Bonk Launch" platform (https://hackathon.letsbonk.fun). With a permanently capped supply of 1 billion tokens, no taxes, and no promised utilities, the token focuses entirely on community engagement and transparent experimentation within the Solana ecosystem. The initial liquidity provided on Raydium was fully burned, ensuring long-term stability and transparency. Gud Tek emphasizes grassroots participation, meme-driven culture, and open-source community development.
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