Сьогоднішня ціна Gud Tech (GUD)

Поточна ціна Gud Tech (GUD) сьогодні становить 0.01724617 USD з ринковою капіталізацією $ 14.31M USD. Ціна GUD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gud Tech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.87K USD

- зміна ціни Gud Tech протягом дня — +0.96%

- циркуляційна пропозиція – 830.00M USD

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