Ціна Gud Tech (GUD)
Поточна ціна Gud Tech (GUD) сьогодні становить 0.01724617 USD з ринковою капіталізацією $ 14.31M USD. Ціна GUD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gud Tech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.87K USD
- зміна ціни Gud Tech протягом дня — +0.96%
- циркуляційна пропозиція – 830.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gud Tech до USD становила $ +0.00016416.
За останні 30 днів зміна ціни Gud Tech до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gud Tech до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gud Tech до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016416
|+0.96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gud Tech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.15%
+0.96%
+4.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance.
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