Сьогоднішня ціна Guberto (GUBERTO)

Поточна ціна Guberto (GUBERTO) сьогодні становить 0.00161626 USD з ринковою капіталізацією $ 161.63K USD. Ціна GUBERTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Guberto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.73 USD

- зміна ціни Guberto протягом дня — -0.37%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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