Ціна Guberto (GUBERTO)
Поточна ціна Guberto (GUBERTO) сьогодні становить 0.00161626 USD з ринковою капіталізацією $ 161.63K USD. Ціна GUBERTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Guberto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.73 USD
- зміна ціни Guberto протягом дня — -0.37%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Guberto до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Guberto до USD становила $ -0.0004883628.
За останні 60 днів зміна ціни Guberto до USD становила $ -0.0007346084.
За останні 90 днів зміна ціни Guberto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.37%
|30 днів
|$ -0.0004883628
|-30.21%
|60 днів
|$ -0.0007346084
|-45.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Guberto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.37%
-1.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Guberto is the official mascot of GU Factory. It's the first meme deployed on the GU Token Factory. Guberto represents the factory workers from the GU syndicate, who were eagerly waiting for the factory to start operating on the best and most scalable L2, Arbitrum. Most of them are also currently living in Camelot's Castle, which keeps them safe from the jeeters of the world. Powered by Arbitrum, Camelot and the GU Factory.
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