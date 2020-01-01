Токеноміка Guardians Of The Spark (GOTS) Дізнайтеся ключову інформацію про Guardians Of The Spark (GOTS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Guardians Of The Spark (GOTS) Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies. Офіційний вебсайт: https://playgots.xyz/ Купити GOTS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Guardians Of The Spark (GOTS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Guardians Of The Spark (GOTS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,59M $ 18,59M $ 18,59M Загальна пропозиція: $ 120,00M $ 120,00M $ 120,00M Циркуляційна пропозиція: $ 66,00M $ 66,00M $ 66,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 33,79M $ 33,79M $ 33,79M Історичний максимум: $ 0,52214 $ 0,52214 $ 0,52214 Історичний мінімум: $ 0,277899 $ 0,277899 $ 0,277899 Поточна ціна: $ 0,28466 $ 0,28466 $ 0,28466 Дізнайтеся більше про ціну Guardians Of The Spark (GOTS)

Токеноміка Guardians Of The Spark (GOTS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Guardians Of The Spark (GOTS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GOTS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GOTS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GOTS, досліджуйте ціну токена GOTS в реальному часі!

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