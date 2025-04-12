Ціна Guardians Of The Spark (GOTS)
Поточна ціна Guardians Of The Spark (GOTS) сьогодні становить 0.389759 USD з ринковою капіталізацією $ 25.72M USD. Ціна GOTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Guardians Of The Spark:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Guardians Of The Spark протягом дня — +0.56%
- циркуляційна пропозиція – 66.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Guardians Of The Spark до USD становила $ +0.00216582.
За останні 30 днів зміна ціни Guardians Of The Spark до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Guardians Of The Spark до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Guardians Of The Spark до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00216582
|+0.56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Guardians Of The Spark: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+0.56%
-4.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.
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