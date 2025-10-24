Актуальна ціна Guardian Token сьогодні становить 0,00056786 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GUARDIAN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GUARDIAN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Guardian Token сьогодні становить 0,00056786 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GUARDIAN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GUARDIAN на MEXC вже зараз.

Логотип Guardian Token

Ціна Guardian Token (GUARDIAN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GUARDIAN до USD:

$0,00056786
$0,00056786
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Guardian Token (GUARDIAN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:12:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Guardian Token (GUARDIAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,00085109
$ 0,00085109

$ 0,00053741
$ 0,00053741

--

--

+5,09%

+5,09%

Актуальна ціна Guardian Token (GUARDIAN) становить $0,00056786. За останні 24 години GUARDIAN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GUARDIAN становить $ 0,00085109, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00053741.

Що стосується короткострокових результатів, то GUARDIAN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +5,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Guardian Token (GUARDIAN)

$ 393,70K
$ 393,70K

--
----

$ 393,70K
$ 393,70K

693,31M
693,31M

693 308 389,030029
693 308 389,030029

Поточна ринкова капіталізація Guardian Token — $ 393,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GUARDIAN — 693,31M, зі загальною пропозицією 693308389.030029. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 393,70K.

Історія ціни Guardian Token (GUARDIAN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Guardian Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Guardian Token до USD становила $ -0,0001727131.
За останні 60 днів зміна ціни Guardian Token до USD становила $ -0,0001263670.
За останні 90 днів зміна ціни Guardian Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0001727131-30,41%
60 днів$ -0,0001263670-22,25%
90 днів$ 0--

Що таке Guardian Token (GUARDIAN)

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

Ресурс Guardian Token (GUARDIAN)

Прогноз ціни Guardian Token (USD)

Скільки коштуватиме Guardian Token (GUARDIAN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Guardian Token (GUARDIAN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Guardian Token.

Перегляньте прогноз ціни Guardian Token вже зараз!

GUARDIAN до місцевих валют

Токеноміка Guardian Token (GUARDIAN)

Розуміння токеноміки Guardian Token (GUARDIAN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GUARDIAN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Guardian Token (GUARDIAN)

Скільки сьогодні коштує Guardian Token (GUARDIAN)?
Актуальна ціна GUARDIAN у USD становить 0,00056786 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GUARDIAN до USD?
Поточна ціна GUARDIAN до USD — $ 0,00056786. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Guardian Token?
Ринкова капіталізація GUARDIAN — $ 393,70K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GUARDIAN?
Циркуляційна пропозиція GUARDIAN — 693,31M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GUARDIAN?
GUARDIAN досяг історичної максимальної ціни у 0,00085109 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GUARDIAN?
Історична мінімальна ціна GUARDIAN становила 0,00053741 USD.
Який обсяг торгівлі GUARDIAN?
Актуальний обсяг торгівлі GUARDIAN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GUARDIAN цього року?
GUARDIAN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GUARDIAN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:12:31 (UTC+8)

