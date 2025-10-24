Інформація щодо ціни Guardian Token (GUARDIAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00085109$ 0,00085109 $ 0,00085109 Найнижча ціна $ 0,00053741$ 0,00053741 $ 0,00053741 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +5,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,09%

Актуальна ціна Guardian Token (GUARDIAN) становить $0,00056786. За останні 24 години GUARDIAN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GUARDIAN становить $ 0,00085109, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00053741.

Що стосується короткострокових результатів, то GUARDIAN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +5,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Guardian Token (GUARDIAN)

Ринкова капіталізація $ 393,70K$ 393,70K $ 393,70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 393,70K$ 393,70K $ 393,70K Циркуляційне постачання 693,31M 693,31M 693,31M Загальна пропозиція 693 308 389,030029 693 308 389,030029 693 308 389,030029

Поточна ринкова капіталізація Guardian Token — $ 393,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GUARDIAN — 693,31M, зі загальною пропозицією 693308389.030029. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 393,70K.