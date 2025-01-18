Ціна Guardian GUARD (GUARD)
Поточна ціна Guardian GUARD (GUARD) сьогодні становить 0.089719 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GUARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Guardian GUARD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.44K USD
- зміна ціни Guardian GUARD протягом дня — -2.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Guardian GUARD до USD становила $ -0.00206504922047283.
За останні 30 днів зміна ціни Guardian GUARD до USD становила $ -0.0418752486.
За останні 60 днів зміна ціни Guardian GUARD до USD становила $ +0.0327395756.
За останні 90 днів зміна ціни Guardian GUARD до USD становила $ -0.03967313825403797.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00206504922047283
|-2.24%
|30 днів
|$ -0.0418752486
|-46.67%
|60 днів
|$ +0.0327395756
|+36.49%
|90 днів
|$ -0.03967313825403797
|-30.66%
Останній аналіз цін Guardian GUARD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-2.24%
-11.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Guardian is the 2nd token within the Wolf Den ecosystem. It serves as the farming token with the purpose of helping investors build a legacy of wealth while helping them mitigate the risks of the typical crypto spacing through education.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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