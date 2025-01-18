Сьогоднішня ціна Guardian GUARD (GUARD)

Поточна ціна Guardian GUARD (GUARD) сьогодні становить 0.089719 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GUARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Guardian GUARD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.44K USD

- зміна ціни Guardian GUARD протягом дня — -2.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін GUARD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GUARD.