Інформація щодо ціни Guardian Golden Ball (GBT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01423353$ 0,01423353 $ 0,01423353 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +4,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -46,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -46,09%

Актуальна ціна Guardian Golden Ball (GBT) становить --. За останні 24 години GBT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GBT становить $ 0,01423353, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GBT змінився на -0,00% за останню годину, +4,74% за 24 години та на -46,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Guardian Golden Ball (GBT)

Ринкова капіталізація $ 21,21K$ 21,21K $ 21,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 106,02K$ 106,02K $ 106,02K Циркуляційне постачання 200,00M 200,00M 200,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Guardian Golden Ball — $ 21,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GBT — 200,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 106,02K.