Сьогоднішня ціна Guardian Dog (GDOG)

Поточна ціна Guardian Dog (GDOG) сьогодні становить 0.00001273 USD з ринковою капіталізацією $ 12.77K USD. Ціна GDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Guardian Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.89 USD

- зміна ціни Guardian Dog протягом дня — +4.04%

- циркуляційна пропозиція – 998.15M USD

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