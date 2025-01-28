Ціна Guardian Dog (GDOG)
Поточна ціна Guardian Dog (GDOG) сьогодні становить 0.00001273 USD з ринковою капіталізацією $ 12.77K USD. Ціна GDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Guardian Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.89 USD
- зміна ціни Guardian Dog протягом дня — +4.04%
- циркуляційна пропозиція – 998.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Guardian Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Guardian Dog до USD становила $ +0.0000040806.
За останні 60 днів зміна ціни Guardian Dog до USD становила $ -0.0000071223.
За останні 90 днів зміна ціни Guardian Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.04%
|30 днів
|$ +0.0000040806
|+32.06%
|60 днів
|$ -0.0000071223
|-55.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Guardian Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.72%
+4.04%
-2.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the recent days we have seen multiple projects based on Tweets from celebrities or very important X accounts. Especially we seen in the last few days Litecoin being again active on X. Litecoin Tweeted about a Guard Dog and posted an image. We decided to collectively build a community and we are a team with skills in multiple aspects regarding the growth of a meme token. We are purely a meme with no intrinsic value.
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