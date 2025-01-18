Сьогоднішня ціна Guarded Ether (GETH)

Поточна ціна Guarded Ether (GETH) сьогодні становить 3,098.4 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Guarded Ether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 925.31 USD

- зміна ціни Guarded Ether протягом дня — -2.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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