Сьогоднішня ціна GuardAI (GUARDAI)

Поточна ціна GuardAI (GUARDAI) сьогодні становить 0.01638048 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GUARDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GuardAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.15 USD

- зміна ціни GuardAI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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