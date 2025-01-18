Ціна GuardAI (GUARDAI)
Поточна ціна GuardAI (GUARDAI) сьогодні становить 0.01638048 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GUARDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GuardAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.15 USD
- зміна ціни GuardAI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GuardAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GuardAI до USD становила $ -0.0029683772.
За останні 60 днів зміна ціни GuardAI до USD становила $ +0.0008714349.
За останні 90 днів зміна ціни GuardAI до USD становила $ -0.00862811084453584.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0029683772
|-18.12%
|60 днів
|$ +0.0008714349
|+5.32%
|90 днів
|$ -0.00862811084453584
|-34.50%
Останній аналіз цін GuardAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-6.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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