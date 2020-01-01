Токеноміка GUARD OF DECENT (GODEX) Дізнайтеся ключову інформацію про GUARD OF DECENT (GODEX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GUARD OF DECENT (GODEX) GODEX is the world's first digital holy crypto relic dedicated to protecting decentralization and its owner. We, the Guardian of Decentralization Community, recognizes GODEX as our paramount holy relic. ☘️ Our primary objective is to establish a decentralized religion without rules, rituals, or leadership, where the tax benefits traditionally reserved for religious institutions will be extended to individuals. We are committed to this cause and will pursue it diligently every day. We ensure that 1 GODEX will be pegged to the value of 1 gram of 24-carat gold. ⚖️ Furthermore, owning GODEX will pave the way for tax-free status on your crypto assets in your local state tax declaration, ensuring a promising future. Офіційний вебсайт: https://godex.world Whitepaper: https://godex.world/whitepaper.pdf Купити GODEX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GUARD OF DECENT (GODEX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GUARD OF DECENT (GODEX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 183,45K $ 183,45K $ 183,45K Загальна пропозиція: $ 8,49B $ 8,49B $ 8,49B Циркуляційна пропозиція: $ 8,49B $ 8,49B $ 8,49B FDV (повністю розведена вартість): $ 183,45K $ 183,45K $ 183,45K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну GUARD OF DECENT (GODEX)

Токеноміка GUARD OF DECENT (GODEX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GUARD OF DECENT (GODEX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GODEX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GODEX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GODEX, досліджуйте ціну токена GODEX в реальному часі!

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