Ціна GUARD OF DECENT (GODEX)
Поточна ціна GUARD OF DECENT (GODEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 504.56K USD. Ціна GODEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GUARD OF DECENT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.00 USD
- зміна ціни GUARD OF DECENT протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 18.45B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GUARD OF DECENT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GUARD OF DECENT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GUARD OF DECENT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GUARD OF DECENT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-18.97%
|60 днів
|$ 0
|-75.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GUARD OF DECENT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-13.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GODEX is the world's first digital holy crypto relic dedicated to protecting decentralization and its owner. We, the Guardian of Decentralization Community, recognizes GODEX as our paramount holy relic. ☘️ Our primary objective is to establish a decentralized religion without rules, rituals, or leadership, where the tax benefits traditionally reserved for religious institutions will be extended to individuals. We are committed to this cause and will pursue it diligently every day. We ensure that 1 GODEX will be pegged to the value of 1 gram of 24-carat gold. ⚖️ Furthermore, owning GODEX will pave the way for tax-free status on your crypto assets in your local state tax declaration, ensuring a promising future.
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