Сьогоднішня ціна GUARD OF DECENT (GODEX)

Поточна ціна GUARD OF DECENT (GODEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 504.56K USD. Ціна GODEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GUARD OF DECENT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.00 USD

- зміна ціни GUARD OF DECENT протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 18.45B USD

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