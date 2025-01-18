Ціна Guarantee (TEE)
Поточна ціна Guarantee (TEE) сьогодні становить 34.16 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Guarantee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.11K USD
- зміна ціни Guarantee протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Guarantee до USD становила $ +0.02796657.
За останні 30 днів зміна ціни Guarantee до USD становила $ -0.0706667920.
За останні 60 днів зміна ціни Guarantee до USD становила $ -0.4217598560.
За останні 90 днів зміна ціни Guarantee до USD становила $ -0.111737313381514.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02796657
|+0.08%
|30 днів
|$ -0.0706667920
|-0.20%
|60 днів
|$ -0.4217598560
|-1.23%
|90 днів
|$ -0.111737313381514
|-0.32%
Останній аналіз цін Guarantee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+0.08%
-0.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TEE token team Increases the value of TEEToken members assets by generating revenue from automated cryptocurrency trading through secure and profitable algorithms.. Guarantee Token Team is proud of its own algorithm. Therefore, we are going to prove it with result. Let's see the result. Let's increase the value of Guarantee token.
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