Ціна Guapcoin (GUAP)
Поточна ціна Guapcoin (GUAP) сьогодні становить 0.0019482 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GUAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Guapcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.27 USD
- зміна ціни Guapcoin протягом дня — -0.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Guapcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Guapcoin до USD становила $ -0.0001608599.
За останні 60 днів зміна ціни Guapcoin до USD становила $ -0.0003934721.
За останні 90 днів зміна ціни Guapcoin до USD становила $ -0.004227547954401597.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.32%
|30 днів
|$ -0.0001608599
|-8.25%
|60 днів
|$ -0.0003934721
|-20.19%
|90 днів
|$ -0.004227547954401597
|-68.45%
Останній аналіз цін Guapcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-0.32%
+239.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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