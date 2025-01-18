Сьогоднішня ціна Guapcoin (GUAP)

Поточна ціна Guapcoin (GUAP) сьогодні становить 0.0019482 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GUAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Guapcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.27 USD

- зміна ціни Guapcoin протягом дня — -0.32%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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