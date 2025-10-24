Інформація щодо ціни GUANO (GUANO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00017381 $ 0,00017381 $ 0,00017381 Мін. за 24 год $ 0,00018753 $ 0,00018753 $ 0,00018753 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00017381$ 0,00017381 $ 0,00017381 Макс. за 24 год $ 0,00018753$ 0,00018753 $ 0,00018753 Рекордний максимум $ 0,00103775$ 0,00103775 $ 0,00103775 Найнижча ціна $ 0,00016252$ 0,00016252 $ 0,00016252 Зміна ціни (за 1 год) -0,06% Зміна ціни (1 дн.) -2,96% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,20% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,20%

Актуальна ціна GUANO (GUANO) становить $0,00017777. За останні 24 години GUANO торгувався між мінімумом у $ 0,00017381 і максимумом у $ 0,00018753, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GUANO становить $ 0,00103775, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00016252.

Що стосується короткострокових результатів, то GUANO змінився на -0,06% за останню годину, -2,96% за 24 години та на -20,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GUANO (GUANO)

Ринкова капіталізація $ 125,73K$ 125,73K $ 125,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 150,60K$ 150,60K $ 150,60K Циркуляційне постачання 706,63M 706,63M 706,63M Загальна пропозиція 846 381 862,8643258 846 381 862,8643258 846 381 862,8643258

Поточна ринкова капіталізація GUANO — $ 125,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GUANO — 706,63M, зі загальною пропозицією 846381862.8643258. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 150,60K.