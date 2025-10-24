Актуальна ціна GUANO сьогодні становить 0,00017777 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GUANO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GUANO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна GUANO сьогодні становить 0,00017777 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GUANO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GUANO на MEXC вже зараз.

Докладніше про GUANO

Інформація про ціну GUANO

Офіційний вебсайт GUANO

Токеноміка GUANO

Прогноз ціни GUANO

Ціна GUANO (GUANO)

Актуальна ціна 1 GUANO до USD:

$0,00017754
$0,00017754
-3,00%1D
USD
Графік ціни GUANO (GUANO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:12:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни GUANO (GUANO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00017381
$ 0,00017381
Мін. за 24 год
$ 0,00018753
$ 0,00018753
Макс. за 24 год

$ 0,00017381
$ 0,00017381

$ 0,00018753
$ 0,00018753

$ 0,00103775
$ 0,00103775

$ 0,00016252
$ 0,00016252

-0,06%

-2,96%

-20,20%

-20,20%

Актуальна ціна GUANO (GUANO) становить $0,00017777. За останні 24 години GUANO торгувався між мінімумом у $ 0,00017381 і максимумом у $ 0,00018753, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GUANO становить $ 0,00103775, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00016252.

Що стосується короткострокових результатів, то GUANO змінився на -0,06% за останню годину, -2,96% за 24 години та на -20,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GUANO (GUANO)

$ 125,73K
$ 125,73K

--
--

$ 150,60K
$ 150,60K

706,63M
706,63M

846 381 862,8643258
846 381 862,8643258

Поточна ринкова капіталізація GUANO — $ 125,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GUANO — 706,63M, зі загальною пропозицією 846381862.8643258. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 150,60K.

Історія ціни GUANO (GUANO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GUANO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GUANO до USD становила $ -0,0000014152.
За останні 60 днів зміна ціни GUANO до USD становила $ -0,0000457738.
За останні 90 днів зміна ціни GUANO до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,96%
30 днів$ -0,0000014152-0,79%
60 днів$ -0,0000457738-25,74%
90 днів$ 0--

Що таке GUANO (GUANO)

Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects.

At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure.

The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy.

Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth.

But the vision for Guano extends far beyond staking. The token is meant to power DAO-based decision making, provide liquidity incentives, and eventually support tools and platforms that push the BAT-Solana synergy even further. The roadmap emphasizes collaboration, community governance, and decentralized development, with Guano as the fuel behind it all.

In the end, Guano is more than just a utility token—it’s an invitation to co-create a future where communities aren’t just consumers of value, but the producers of it. If you believe in decentralization, in the power of collective action, and in building something that lasts, then now is the time to get involved. Join the Guano chat on Telegram, stake your SPL-BAT, and help grow the future—one step, and one shovel of Guano, at a time.

Ресурс GUANO (GUANO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни GUANO (USD)

Скільки коштуватиме GUANO (GUANO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів GUANO (GUANO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо GUANO.

Перегляньте прогноз ціни GUANO вже зараз!

GUANO до місцевих валют

Токеноміка GUANO (GUANO)

Розуміння токеноміки GUANO (GUANO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GUANO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про GUANO (GUANO)

Скільки сьогодні коштує GUANO (GUANO)?
Актуальна ціна GUANO у USD становить 0,00017777 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GUANO до USD?
Поточна ціна GUANO до USD — $ 0,00017777. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація GUANO?
Ринкова капіталізація GUANO — $ 125,73K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GUANO?
Циркуляційна пропозиція GUANO — 706,63M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GUANO?
GUANO досяг історичної максимальної ціни у 0,00103775 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GUANO?
Історична мінімальна ціна GUANO становила 0,00016252 USD.
Який обсяг торгівлі GUANO?
Актуальний обсяг торгівлі GUANO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GUANO цього року?
GUANO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GUANO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:12:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для GUANO (GUANO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.