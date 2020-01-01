Токеноміка Guanciale by Virtuals (GUAN) Дізнайтеся ключову інформацію про Guanciale by Virtuals (GUAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Guanciale by Virtuals (GUAN) Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto. Офіційний вебсайт: https://guanciale.ai Купити GUAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Guanciale by Virtuals (GUAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Guanciale by Virtuals (GUAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 407,77K $ 407,77K $ 407,77K Загальна пропозиція: $ 989,36M $ 989,36M $ 989,36M Циркуляційна пропозиція: $ 989,36M $ 989,36M $ 989,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 407,77K $ 407,77K $ 407,77K Історичний максимум: $ 0,01775661 $ 0,01775661 $ 0,01775661 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00040224 $ 0,00040224 $ 0,00040224 Дізнайтеся більше про ціну Guanciale by Virtuals (GUAN)

Токеноміка Guanciale by Virtuals (GUAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Guanciale by Virtuals (GUAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GUAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GUAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GUAN, досліджуйте ціну токена GUAN в реальному часі!

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