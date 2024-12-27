Сьогоднішня ціна Guanciale by Virtuals (GUAN)

Поточна ціна Guanciale by Virtuals (GUAN) сьогодні становить 0.00814443 USD з ринковою капіталізацією $ 8.05M USD. Ціна GUAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Guanciale by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 711.42K USD

- зміна ціни Guanciale by Virtuals протягом дня — +25.28%

- циркуляційна пропозиція – 989.36M USD

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