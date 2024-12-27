Ціна Guanciale by Virtuals (GUAN)
Поточна ціна Guanciale by Virtuals (GUAN) сьогодні становить 0.00814443 USD з ринковою капіталізацією $ 8.05M USD. Ціна GUAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Guanciale by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 711.42K USD
- зміна ціни Guanciale by Virtuals протягом дня — +25.28%
- циркуляційна пропозиція – 989.36M USD
Отримуйте оновлення цін GUAN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GUAN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Guanciale by Virtuals до USD становила $ +0.00164352.
За останні 30 днів зміна ціни Guanciale by Virtuals до USD становила $ +0.0009212303.
За останні 60 днів зміна ціни Guanciale by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Guanciale by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00164352
|+25.28%
|30 днів
|$ +0.0009212303
|+11.31%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Guanciale by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.11%
+25.28%
+39.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GUAN до AUD
A$0.0131125323
|1 GUAN до GBP
￡0.0064340997
|1 GUAN до EUR
€0.0077372085
|1 GUAN до USD
$0.00814443
|1 GUAN до MYR
RM0.0364056021
|1 GUAN до TRY
₺0.2867653803
|1 GUAN до JPY
¥1.2847838325
|1 GUAN до RUB
₽0.8713725657
|1 GUAN до INR
₹0.6965930979
|1 GUAN до IDR
Rp131.3617558029
|1 GUAN до PHP
₱0.4739243817
|1 GUAN до EGP
￡E.0.4142257098
|1 GUAN до BRL
R$0.0503325774
|1 GUAN до CAD
C$0.0117279792
|1 GUAN до BDT
৳0.971630499
|1 GUAN до NGN
₦12.6074147514
|1 GUAN до UAH
₴0.3409258398
|1 GUAN до VES
Bs0.41536593
|1 GUAN до PKR
Rs2.2635814299
|1 GUAN до KZT
₸4.2133579719
|1 GUAN до THB
฿0.2765848428
|1 GUAN до TWD
NT$0.2674630812
|1 GUAN до CHF
Fr0.007329987
|1 GUAN до HKD
HK$0.0632007768
|1 GUAN до MAD
.د.م0.0819329658