Ціна Guacamole (GUAC)
Поточна ціна Guacamole (GUAC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.62M USD. Ціна GUAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Guacamole:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.63K USD
- зміна ціни Guacamole протягом дня — +0.80%
- циркуляційна пропозиція – 98.99T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Guacamole до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Guacamole до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Guacamole до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Guacamole до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.80%
|30 днів
|$ 0
|-48.55%
|60 днів
|$ 0
|-43.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Guacamole: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+0.80%
+3.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GUAC is the native, fairly launched, token for the community-centric Guacamole ecosystem and the AvocaDAO. Guacamole blends playful branding, Defi innovations, and consumer rewards programs into our MemeFi platform. Our goal is to welcome new users into the crypto space with engaging and straightforward applications that add an element of enjoyment and thrill to their experience.
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