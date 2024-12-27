Сьогоднішня ціна Guacamole (GUAC)

Поточна ціна Guacamole (GUAC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.62M USD. Ціна GUAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Guacamole:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.63K USD

- зміна ціни Guacamole протягом дня — +0.80%

- циркуляційна пропозиція – 98.99T USD

Отримуйте оновлення цін GUAC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GUAC.