Токеноміка GUA (GUA)
Інформація GUA (GUA)
GUA is a revolutionary cryptocurrency designed to provide users with an unprecedented level of security and efficiency through its unique technology and innovative business model. The core value of GUA lies in its zero-risk contract and century-long LP locking commitment, ensuring the safety of every investor's funds. GUA is not only a new favorite in the meme coin market. but also a community-driven platform that promotes sustainable development in the cryptocurrency market through community participation and transparent governance.
In the crowded MemeCoin space filled with frog-themed tokens like PEPE, GUA stands out with its unique NervyFrog twist! Jump #GUA, the next big hit after PEPE!
Токеноміка та аналіз ціни GUA (GUA)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GUA (GUA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка GUA (GUA): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки GUA (GUA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів GUA, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GUA, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку GUA, досліджуйте ціну токена GUA в реальному часі!
Прогноз ціни GUA
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