Ціна GUA (GUA)
Поточна ціна GUA (GUA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна GUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GUA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.85K USD
- зміна ціни GUA протягом дня — +28.20%
- циркуляційна пропозиція – 6.25B USD
Отримуйте оновлення цін GUA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GUA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GUA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GUA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GUA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GUA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+28.20%
|30 днів
|$ 0
|-25.30%
|60 днів
|$ 0
|+93.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GUA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
+28.20%
+32.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GUA is a revolutionary cryptocurrency designed to provide users with an unprecedented level of security and efficiency through its unique technology and innovative business model. The core value of GUA lies in its zero-risk contract and century-long LP locking commitment, ensuring the safety of every investor's funds. GUA is not only a new favorite in the meme coin market. but also a community-driven platform that promotes sustainable development in the cryptocurrency market through community participation and transparent governance. In the crowded MemeCoin space filled with frog-themed tokens like PEPE, GUA stands out with its unique NervyFrog twist! Jump #GUA, the next big hit after PEPE!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GUA до AUD
A$--
|1 GUA до GBP
￡--
|1 GUA до EUR
€--
|1 GUA до USD
$--
|1 GUA до MYR
RM--
|1 GUA до TRY
₺--
|1 GUA до JPY
¥--
|1 GUA до RUB
₽--
|1 GUA до INR
₹--
|1 GUA до IDR
Rp--
|1 GUA до PHP
₱--
|1 GUA до EGP
￡E.--
|1 GUA до BRL
R$--
|1 GUA до CAD
C$--
|1 GUA до BDT
৳--
|1 GUA до NGN
₦--
|1 GUA до UAH
₴--
|1 GUA до VES
Bs--
|1 GUA до PKR
Rs--
|1 GUA до KZT
₸--
|1 GUA до THB
฿--
|1 GUA до TWD
NT$--
|1 GUA до CHF
Fr--
|1 GUA до HKD
HK$--
|1 GUA до MAD
.د.م--