Сьогоднішня ціна GUA (GUA)

Поточна ціна GUA (GUA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна GUA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GUA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.85K USD

- зміна ціни GUA протягом дня — +28.20%

- циркуляційна пропозиція – 6.25B USD

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