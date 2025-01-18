Ціна GTROK (GTROK)
Поточна ціна GTROK (GTROK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GTROK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GTROK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.46 USD
- зміна ціни GTROK протягом дня — +2.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GTROK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GTROK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GTROK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GTROK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.05%
|30 днів
|$ 0
|-17.46%
|60 днів
|$ 0
|+1.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GTROK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.05%
-3.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gtrok is a Elon Musk inspired meme token. This token is 100% community driven.
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