Сьогоднішня ціна GTF

Поточна ціна GTF (GTF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GTF до USD становить $ 0 за GTF.

GTF наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 235, з циркуляційною пропозицією у 100,00B GTF. Протягом останніх 24 годин GTF торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GTF змінився на -- за останню годину та на +0,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо GTF (GTF)

Ринкова капіталізація $ 22,24K$ 22,24K $ 22,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,24K$ 22,24K $ 22,24K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GTF — $ 22,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GTF — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,24K.