Актуальна ціна GT3 Finance сьогодні становить 0,00568804 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GT3 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GT3 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна GT3 Finance сьогодні становить 0,00568804 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GT3 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GT3 на MEXC вже зараз.

Докладніше про GT3

Інформація про ціну GT3

Whitepaper GT3

Офіційний вебсайт GT3

Токеноміка GT3

Прогноз ціни GT3

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип GT3 Finance

Ціна GT3 Finance (GT3)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GT3 до USD:

$0,00568804
$0,00568804$0,00568804
-0,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни GT3 Finance (GT3) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:12:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни GT3 Finance (GT3) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00568751
$ 0,00568751$ 0,00568751
Мін. за 24 год
$ 0,00571891
$ 0,00571891$ 0,00571891
Макс. за 24 год

$ 0,00568751
$ 0,00568751$ 0,00568751

$ 0,00571891
$ 0,00571891$ 0,00571891

$ 0,00811755
$ 0,00811755$ 0,00811755

$ 0,00567704
$ 0,00567704$ 0,00567704

--

-0,52%

-3,87%

-3,87%

Актуальна ціна GT3 Finance (GT3) становить $0,00568804. За останні 24 години GT3 торгувався між мінімумом у $ 0,00568751 і максимумом у $ 0,00571891, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GT3 становить $ 0,00811755, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00567704.

Що стосується короткострокових результатів, то GT3 змінився на -- за останню годину, -0,52% за 24 години та на -3,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GT3 Finance (GT3)

$ 889,51K
$ 889,51K$ 889,51K

--
----

$ 889,51K
$ 889,51K$ 889,51K

156,38M
156,38M 156,38M

156 382 804,4696752
156 382 804,4696752 156 382 804,4696752

Поточна ринкова капіталізація GT3 Finance — $ 889,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GT3 — 156,38M, зі загальною пропозицією 156382804.4696752. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 889,51K.

Історія ціни GT3 Finance (GT3) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GT3 Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GT3 Finance до USD становила $ -0,0007168744.
За останні 60 днів зміна ціни GT3 Finance до USD становила $ -0,0012716432.
За останні 90 днів зміна ціни GT3 Finance до USD становила $ -0,000788938696048872.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,52%
30 днів$ -0,0007168744-12,60%
60 днів$ -0,0012716432-22,35%
90 днів$ -0,000788938696048872-12,18%

Що таке GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс GT3 Finance (GT3)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни GT3 Finance (USD)

Скільки коштуватиме GT3 Finance (GT3) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів GT3 Finance (GT3) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо GT3 Finance.

Перегляньте прогноз ціни GT3 Finance вже зараз!

GT3 до місцевих валют

Токеноміка GT3 Finance (GT3)

Розуміння токеноміки GT3 Finance (GT3) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GT3 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про GT3 Finance (GT3)

Скільки сьогодні коштує GT3 Finance (GT3)?
Актуальна ціна GT3 у USD становить 0,00568804 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GT3 до USD?
Поточна ціна GT3 до USD — $ 0,00568804. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація GT3 Finance?
Ринкова капіталізація GT3 — $ 889,51K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GT3?
Циркуляційна пропозиція GT3 — 156,38M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GT3?
GT3 досяг історичної максимальної ціни у 0,00811755 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GT3?
Історична мінімальна ціна GT3 становила 0,00567704 USD.
Який обсяг торгівлі GT3?
Актуальний обсяг торгівлі GT3 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GT3 цього року?
GT3 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GT3 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:12:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для GT3 Finance (GT3)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.