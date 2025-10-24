Інформація щодо ціни GT3 Finance (GT3) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00568751 $ 0,00568751 $ 0,00568751 Мін. за 24 год $ 0,00571891 $ 0,00571891 $ 0,00571891 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00568751$ 0,00568751 $ 0,00568751 Макс. за 24 год $ 0,00571891$ 0,00571891 $ 0,00571891 Рекордний максимум $ 0,00811755$ 0,00811755 $ 0,00811755 Найнижча ціна $ 0,00567704$ 0,00567704 $ 0,00567704 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,52% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,87%

Актуальна ціна GT3 Finance (GT3) становить $0,00568804. За останні 24 години GT3 торгувався між мінімумом у $ 0,00568751 і максимумом у $ 0,00571891, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GT3 становить $ 0,00811755, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00567704.

Що стосується короткострокових результатів, то GT3 змінився на -- за останню годину, -0,52% за 24 години та на -3,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GT3 Finance (GT3)

Ринкова капіталізація $ 889,51K$ 889,51K $ 889,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 889,51K$ 889,51K $ 889,51K Циркуляційне постачання 156,38M 156,38M 156,38M Загальна пропозиція 156 382 804,4696752 156 382 804,4696752 156 382 804,4696752

Поточна ринкова капіталізація GT3 Finance — $ 889,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GT3 — 156,38M, зі загальною пропозицією 156382804.4696752. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 889,51K.