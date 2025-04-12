Сьогоднішня ціна gSNAKE (GSNAKE)

Поточна ціна gSNAKE (GSNAKE) сьогодні становить 125.83 USD з ринковою капіталізацією $ 672.40K USD. Ціна GSNAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності gSNAKE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни gSNAKE протягом дня — -3.28%

- циркуляційна пропозиція – 5.35K USD

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