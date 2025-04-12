Ціна gSNAKE (GSNAKE)
Поточна ціна gSNAKE (GSNAKE) сьогодні становить 125.83 USD з ринковою капіталізацією $ 672.40K USD. Ціна GSNAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності gSNAKE:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни gSNAKE протягом дня — -3.28%
- циркуляційна пропозиція – 5.35K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни gSNAKE до USD становила $ -4.2691846003047.
За останні 30 днів зміна ціни gSNAKE до USD становила $ -54.8271509200.
За останні 60 днів зміна ціни gSNAKE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни gSNAKE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -4.2691846003047
|-3.28%
|30 днів
|$ -54.8271509200
|-43.57%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін gSNAKE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.06%
-3.28%
-13.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development
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