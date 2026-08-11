Сьогоднішня ціна GRX Chain

Поточна ціна GRX Chain (GRX) сьогодні становить $ 13,05, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GRX до USD становить $ 13,05 за GRX.

GRX Chain наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 124 100 604, з циркуляційною пропозицією у 9,51M GRX. Протягом останніх 24 годин GRX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 21,31, тоді як історичний мінімум — $ 0,868057.

У короткостроковій динаміці GRX змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 306,61K.

Ринкова інформація щодо GRX Chain (GRX)

Ринкова капіталізація $ 124,10M$ 124,10M $ 124,10M Обсяг (за 24 год) $ 306,61K$ 306,61K $ 306,61K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 130,44M$ 130,44M $ 130,44M Циркуляційне постачання 9,51M 9,51M 9,51M Загальна пропозиція 9 998 039,0 9 998 039,0 9 998 039,0

Поточна ринкова капіталізація GRX Chain — $ 124,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 306,61K. Циркуляційна пропозиція GRX — 9,51M, зі загальною пропозицією 9998039.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 130,44M.